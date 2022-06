Al davant de la classe

“Tinc una cosa al cervell que em fa fer sorolls. No puc controlar-ho i tampoc té cura. M’agradaria no fer mai més sorolls i que ningú els hagués de sentir. Quan em sento acceptat, no és tan terrible”. El dia 7 de juny es commemora el Dia Europeu de la Síndrome de Tourette. La pel·lícula Front of the Class, dirigida per Peter Werner, està basada en el llibre Front Of The Class: How Tourette Syndrome Made Me the Teacher I Never Had?, de Brad Cohen. L’escriptor, que pateix la malaltia, relata com, malgrat les adversitats, s’ha fet gran per dins i per fora amb ella.