“Quan el vaig veure, ai, senyor, vaig notar que el fred fugia i que s’obria el teló.” Estrella Damm ha presentat la seva nova campanya, Amor a primera vista, en què mostra des de l’atracció que podem sentir cap a un desconegut fins a l’amor que podem oferir al planeta. Una història protagonitzada per Mario Casas, Mireia Oriol i Joan Amargós que es presenta en vers, com si fos una obra de teatre, per mostrar que la cultura és fonamental en la nostra manera de viure.



Rodat a Menorca –a la Cala en Turqueta i al Teatre Principal de Maó– i dirigit pel menorquí Ian Pons Jewell i amb Oriol Villar com a director creatiu, hi actua Laia Manzanares, Nao Albet, Pep Cruz, Mònica López, Tamara Ndong, Daniel Ibáñez i Rigoberta Bandini, que és l’autora de la cançó que hi sona, Aviam què passa.