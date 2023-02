Claudi, el generós

Aquest llibre va néixer d’un viatge a Roma.



En una carta, Antonio Machado, que ja en un dels seus proverbis havia aconsellat: “Busca a tu complementario / que marcha siempre contigo / y suele ser tu contrario.”, explicava que allò nou que ell perseguia era “la creació de nous poetes -no tan sols poesies- que cantin per si mateixos.”, i un d’aquests poetes, Juan de Mairena, va dir: “Però endemés, ¿pensau que un home no pot dur dins ell més que un poeta? El difícil seria allò contrari, que no en dugués més d’un.”



De Roma jo en vaig dur aquest que viu i habita en un passat que no deixa de ser present i s’expressa amb l’epigrama (res a faltar, res sobrer) com a gènere essencial i substancial.



Per a Pessoa, mestre d’heterònims que va dilucidar: “El poeta és un fingidor…”, fingir no volia dir falsificar, sinó “treballar, impersonalitzar, transformar en art.”



Hi ha llibres i personatges que se’ns imposen i obliguen a ser creats de manera ineludible i vital. Fins a on són part de nosaltres és mal de delimitar, però és un fet que en convertir-los en poesia són ells de forma absoluta i total.



Jo és uns quants, i la resta, Literatura.

Es deia Claudi Valeri i havia nascut a Rieti.

No tenia sentit pràctic ni li interessava gens el món dels negocis.

Fill únic, ric per herència, confiava l’administració de les seves fèrtils terres a un parell de marmessors que l’estafaven.

No creia en déus ni altres vides. Li agradava aquesta.

Les seves dues grans passions, la Poesia i l’Amor, el van fer fidel a moltes muses.

Escrivia de forma innata, vital, com qui respira, cercant sempre, corregint, refent de forma obsessiva, la brevetat i la concisió.

No tenia vocació d’heroi ni molt menys de màrtir, però la seva oposició i enfrontament al poder despòtic del tirà (ell l’anomenava El Voltor, El Dèspota, L’Execrable), que havia convertit l’Imperi en un femer de “ciutadans amb la boca cosida”, va ser la causa del seu desterrament i assassinat a una illa on es va haver de relacionar amb cristians i es va enyorar amargament.

Sempre havia estat un home de ciutat i adorava Roma, però en la darrera carta que es conserva d’ell va deixar escrit: “La meva única pàtria és la poesia.”

Conscient que l’acabarien matant, va alliberar tots els seus esclaus, va vendre les seves terres i va repartir els diners entre els lliberts, els amics i els familiars.

Jo sóc una de les filletes que recollien munts de garbes en el temps de sega i apareixen en el seu poema Pena i afront de mi mateix.

Gràcies a ell i la seva manumissió, moltes famílies hem pogut gaudir de la llibertat i d’una vida digna i decorosa.

Jo fins i tot, a pesar de ser dona, he pogut estudiar i gaudir del privilegi de l’escriptura i el plaer de la lectura.

No sé si es va fer cristià o no, però esper i desig de cor que si hi ha un cel hi sigui.

Aquesta és una recopilació dels seus últims poemes.

Es deia Claudi Valeri i duia els versos dins la sang.





Enganyabovos

Per molt que els adoreu talment granotes,

tot és matèria, cos, i jo me’n ric

d’aquesta farsa vostra sobre déus

que no són més que enganys i fantasies.





Resumpció

Perquè veig que la fama es desfà com el fum

i la glòria no és més que un oblit ajornat,

jo canviï tot l’honor consagrat dels llorers

per poder, Minervina, feliç dintre teu,

ser el que crema en el foc de les teves pupil·les.





L’últim refugi

Tant de sexe per res, tant d’amor que s’acaba…

Al final sempre em qued sol amb la Poesia.





Un amor vertader

Fràgil i dolça, amb una lleu coixesa,

i veu que encalma, he descobert que tens,

melosa, una aura captivant de nimfa.

Si hagués sabut, exiliat del món

en aquesta illa freda, que existies,

la meva vida hauria estat més útil

i no seria el vell que, crapulós,

només ha estat honest amb les paraules.

M’estàs donant un nou sentit a viure

i estic dispost a creure en el teu Déu,

si aquests cabrons, Helena, abans no em maten.





Pots comprar Humanum est a través de Bookshop, una plataforma que dona suport a les llibreries independents.