El destí de Dalí i Disney

Walt Disney va néixer el 5 de desembre del 1901 i va morir el 15 de desembre del 1966. L’any 1945, el cineasta nord-americà i Salvador Dalí (11 de maig de 1904 – 23 de gener de 1989) van treballar junts en un curtmetratge d’animació. El projecte, que va quedar a mitges pels problemes financers que van patir els estudis Disney després de la Segona Guerra Mundial, es va reprendre l’any 1999, quan un nebot de Walt Disney va descobrir el curt a mig fer i es va proposar acabar-lo. Un equip de 25 animadors van posar-se a desxifrar els storyboards fets per Dalí i John Hench, guionista de Disney. El resultat, Destino, amb il·lustracions surrealistes inspirades en les pintures de Dalí i dirigit per Dominique Monféry, es va estrenar el 2003 i recrea la història d’amor entre Cronos i una dona mortal. La música és del compositor mexicà Armando Domínguez, interpretada per Dora Luz.