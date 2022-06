Et convidem a l’EVA

El Festival En Veu Alta és l’esdeveniment de referència en narració i tradició oral a casa nostra. Aquest 2022, l’EVA serà del 3 al 26 de juny a l’Alt i Baix Penedès i de l’1 al 3 de juliol a Pradell de la Teixeta amb una programació de fins a 77 espectacles de narració oral, concerts i xerrades i presentacions de llibres per a tots els públics.

Patas arriba participen a EVA a les caves

Els espectacles

Patas arriba, de Guerrilla Poético Musical (Caves Vilarnau, diumenge 5 de juny, a les 12 h)

Patas arriba no és un recital a l’ús. És un espectacle irreverent que combina les composicions de piano d’Izaskun Barbarie amb la rapsòdia de Gemma Almagro per parlar, cantar i improvisar sobre les dones, l’ésser humà, la poesia domèstica, el feminisme, l’erotisme, la vida…. Una guerrilla poeticomusical sense filtres ni moralismes que dispara directa al cor i a l’esperit crític i que compta amb la complicitat del públic. Aquest espectacle forma part de l’EVA a les caves.

Màquines sexuals, de Jordina Biosca (Caves Jaume Giró i Giró, dimecres 8 de juny, 20 h)

Es pot generar artificialment l’espurna de la ment o l’ànima. Una màquina sexual masculina es limitaria al fal·lus. I una de femenina… L’ideal és aquell qui no replica. Puc desendollar aquell qui pensa artificialment com qui desendolla una torradora. I si me n’enamoro i moro, seré vidu, o vídua. Ara ho torneu a llegir i poseu un interrogant rere cada frase. Aquest espectacle forma part de l’EVA a les caves.

Per viure el cementiri no cal morir-se, (Vilafranca del Penedès, dissabte 10 de juny, 21 h)

Una cercavila encapçalada per un carro mortuori de cavalls i un fèretre antic sortirà a les 21 h de la plaça de la Vila acompanyada de música en directe fins a arribar al cementiri, on els assistents podran gaudir d’una copa de cava i un concert de la Banda de Municipal dins del recinte. En acabat, començaran els quatre 4 espectacles programats per a aquella nit, situats en diferents punts del recinte. El públic podrà caminar lliurement pel cementiri per anar a veure 3 dels 4 espectacles en l’ordre que decideixi.

Rusiñol Gormand, amb Eva Saumell (VINSEUM de Vilafranca del Penedès, diumenge 19 de juny, 12 h)

Què tenen en comú les bledes, el bacallà i l’escudella? La periodista Eva Saumell fa un homenatge al pintor Santiago Rusiñol, pintor de la cuina i “príncep dels catalans”, que va convertir aquesta tríada culinària en matèria teatral i, amb el seu humorisme prodigiós, va criticar com ningú les noves modes alimentàries adoptades per la burgesia i les menges a les quals es veien condemnades les classes desafavorides.

Jordina Biosca presenta Màquines Sexuals

