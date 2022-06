L’estiu dels petits cinèfils

Les noves aventures de topets i taquetes



Catorze recomana les projeccions del cicle Petits cinèfils que el CaixaForum Barcelona ha programat durant els mesos de juliol i agost de 2022.

Petits Cinèfils és un programa que contribueix a construir la mirada de l’espectador per gaudir del millor cinema. Té una programació familiar anual i una selecció curosa i variada de pel·lícules per iniciar els petits i els adults en el món del cinema. Per als mesos d’estiu d’enguany, el cicle proposa tres programacions diferents que es poden gaudir en diverses sessions:

El nen i el món, els dimarts 5 de juliol i 2 i 23 d’agost a les 17 h.

(Alê Abreu, animació sense diàlegs, 80 min, a partir de 7 anys)

Un nen petit viu amb la seva família en una idíl·lica zona rural del Brasil, fins que el seu pare se n’ha d’anar a treballar a la ciutat. El nen decideix iniciar un viatge per trobar-lo: una aventura que el portarà a descobrir un altre món controlat per la tecnologia, les màquines i els mitjans de comunicació. Va ser nominada a millor pel·lícula d’animació als Premis Oscar de 2016 i ha guanyat més de quaranta premis internacionals.

Yesterday, els dimarts 19 de juliol i 9 i 30 d’agost a les 17 h.

(Danny Boyle, 2019, doblada al castellà, 116 min, a partir de 6 anys)

En Jack Malick és cantant i compositor però està a punt de renunciar al seu somni: viure de la música. Durant una misteriosa apagada global, en Jack pateix un accident en bici i quan es desperta descobreix que és l’únic que recorda els Beatles. És aleshores quan decideix fer serves les cançons d’un dels grups més importants de la història, i convertir-se així en una superestrella. És la fama el que vol de debò a la vida?

Les noves aventures de topets i taquetes, els dimarts 26 de juliol i 16 d’agost a les 17 h.

(Uzi i Lotta, Suècia, 2013, doblada al castellà, 44 min, a partir de 2 anys)

En Topets i en Taquetes es posen a cuinar, se’n van al circ, surten a collir bolets i fins i tot organitzen la festa de Cap d’Any! Com sempre, voldran fer les coses el millor possible, però tot no els sortirà com ho tenien previst…

Què: el cicle Petits Cinèfils.

On: al CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).

Quan: durant els mesos de juliol i agost de 2022.

Més informació.