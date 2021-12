Foto: Espectacle de circ a la carpa de Nilak

A poc a poc, i les grades es van omplint d’espectadors: infants, joves, pares, mares, avis i famílies senceres s’acosten al camp de futbol, excepcionalment envaït per una carpa de circ. És tota una novetat: mai en un poble com aquest, de menys de mil habitants i cap teatre ni espai escènic a l’entorn més proper, havien pogut gaudir, durant quinze dies, de tallers, actuacions i altres activitats de circ. I és, també, una festa de les arts escèniques i de la ciutadania: per la carpa hi han passat tots els infants de l’escola, que han descobert que per fer malabars es necessita quelcom més que talent; la vitalitat del circ s’ha estès més enllà de la seva vela, i la Biblioteca ha acollit una xerrada i ha preparat un lot bibliogràfic sobre el circ contemporani català; i entre tots els habitants del poble han creat, conjuntament amb els i les artistes de la carpa i alguns artistes locals, una peça inèdita que representaran davant dels seus veïns i dels habitants dels pobles propers, que omplen les grades de la carpa fins al capdamunt.

Aquest és l’esperit amb què treballa Nilak, la carpa itinerant de circ que és una de les 11 mesures del Pla d’Impuls del Circ que el Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya van endegar l’any 2019 i que encara continua. Però no és l’única mesura del Pla que vol revertir la manca d’infraestructures teatrals a diverses comarques de Catalunya i democratitzar, així, l’accés a la cultura de milers de ciutadans i ciutadanes. Comparteix aquest objectiu amb Pobles de Circ, una altra de les onze mesures del Pla, que des del 2020 ha acostat les arts del circ a set municipis catalans de menys de 10.000 habitants, indrets convertits per un període de quinze dies en l’epicentre de propostes de circ en viu.

Les sensacions són les mateixes: l’acollida dels artistes i de les seves propostes és entusiasta. A Bellver de Cerdanya, a Ulldemolins, a Talarn o a Sant Hilari Sacalm, alguns dels llocs per on han transitat fins a setze companyies de circ que hi han representat més de 120 espectacles, Pobles de Circ ha estat un revulsiu; una veritable alenada d’aire fresc i, en molts casos, el descobriment d’un univers per als més petits dels pobles.

I és que el circ és un univers que concentra molts dels valors que són necessaris en qualsevol societat diversa: la inclusió, el respecte, la col·laboració, la llibertat, l’estímul de la superació, la gestió dels límits i les pors, la confiança en un mateix i en el grup i la creativitat.

El Pla d’Impuls del Circ, però, no s’ha centrat només a acostar aquesta disciplina de les arts escèniques a indrets on sovint no arribava. Ben al contrari, es tracta d’un Pla molt extens, al qual s’hi ha destinat més d’1,2 milions d’euros i que compta amb la col·laboració de totes les entitats de circ del país –el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, l’Ateneu Popular 9Barris, La Central del Circ, La Vela de L’Estruch, la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (XECC)…- i amb la complicitat de molts municipis i institucions del país.

El Pla, format per onze mesures, abasta tota la cadena de valor del circ, des de la formació fins a l’exhibició, amb l’objectiu de reforçar un escenari d’oportunitats per a la promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i més enllà de les nostres fronteres.

El Pla ha articulat, entre altres, una sèrie d’ajuts als espais de circ del país per a millorar les seves instal·lacions; ha donat suport al projecte formatiu del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel i a la resta d’espais no reglats on s’ensenya circ arreu del país, una mesura que s’ha concretat, entre altres accions, en diverses jornades que han reunit tots els qui es mouen en aquesta xarxa de creació i formació en què es forgen les il·lusions i l’esforç de tots els que s’hi acosten. Cal tenir en compte, a més, que els espais de circ del país són espais de trobada, de socialització, de vida comunitària, un vessant en què s’ha treballat a través de la mesura Circ social i comunitari, que ha permès millorar el reconeixement de l’impacte social de la disciplina i crear, alhora, un portal (circsocial.cat), un directori d’entitats i projectes que s’hi dediquen i una maleta de recursos de circ.

I si el circ arriba, a través del Pla d’Impuls, a moltes contrades de Catalunya, amb una capil·laritat que s’articula a través de totes aquestes mesures, l’ambició és que els seus valors –la creativitat, el treball en equip, la superació dels límits, el risc, la companyonia i tants d’altres– també s’estenguin en altres àmbits per als quals la disciplina sovint ha passat desapercebuda. Les empreses d’àmbits diversos (i especialment les empreses de màrqueting i comunicació) poden aprofitar aquest potencial, tant des del punt de vista del treball intern de recursos humans com per a la difusió dels seus productes. Qui no s’imagina un anunci protagonitzat per algun artista de circ superant el seu propi límit, o fent un exercici d’una dificultat extrema? Qui?

Si acostar-se al circ és un deure pendent de les empreses, també el mateix sector del circ ha d’esforçar-se per fer que la seva presència als mitjans deixi de ser quasi anecdòtica. Per això, les trobades celebrades entre representants d’empreses i artistes i programadors de circ per afavorir la difusió del circ entre les empreses va acompanyada del treball dels professionals en una altra mesura complementària: #RessonaCirc vol potenciar la presència del circ als mitjans a través de la generació de documentació i recursos gràfics i videogràfics per als professionals del periodisme i la comunicació. És, per tant, una mena d’obertura del circ al món dels mèdia, un recorregut que proposa un redescobriment del circ català actual per als i les professionals de la comunicació.

I què passa amb els grans espais escènics repartits per la geografia catalana? Quina proporció de circ programen anualment? És suficient? Per impulsar una major presència del circ en aquests espais, la mesura Esfera Circ ha posat en marxa un itinerari d’acompanyament per a programadors i programadores dels teatres catalans, per a prescriptors i prescriptores culturals, que han visitat espais de circ a Catalunya i a l’estranger, que han conegut els artistes i les professionals, que han vist els aspectes tècnics de la disciplina i que s’han amarat de circ i dels seus dels imaginaris. Se n’han enamorat.

Al seu torn, A Catalan Journey és l’altra cara d’Esfera Circ. La mesura no s’adreça als programadors catalans, sinó als estrangers, i busca potenciar la contractació de circ català arreu, però notablement al nord d’Europa, on el circ –i el circ català- gaudeix de força prestigi i d’un espai consolidat d’exhibició entre les arts escèniques. Els viatges i trobades entre professionals catalans i programadors europeus ha permès a aquests conèixer millor el circ català, i descobrir allò que enamora els espectadors aquí i allà.

També ha enamorat els i les espectadores la primera Producció Nacional de Circ, l’onzena mesura del Pla d’Impuls del Circ, que es va estrenar al Grec 2020 i que ha girat per 17 espais escènics de Catalunya i ha viatjat a Palma de Mallorca i al Circo Prize de Madrid. La Producció Nacional de Circ, que en el seu periple pels escenaris va atreure més de 4.500 espectadors, als quals cal sumar els 2.000 que van participar en algunes de les accions de públics que s’organitzaven allà on recalava l’espectacle, i les 5.000 persones que van fer accions en línia, és una mena de compendi de les virtuts del Pla d’Impuls del Circ. Es tracta d’una producció de mig-gran format d’una companyia jove, formada íntegrament per artistes sorgits de les escoles de circ catalanes; ha girat per tot Catalunya, ocupant espais sovint no accessibles per al circ i aconseguint el compromís de municipis i programadors; ha tingut força ressò públic, ajudant a la difusió del circ, a la creació d’un circuit estable per a futures produccions de circ al territori català i també a la creació de públics, de persones petites i grans que, un cop coneguin el circ, no podran oblidar-lo i el reclamaran als seus espais escènics més propers.

Perquè tots, totes, volem més circ a les nostres vides, necessitem més circ.

