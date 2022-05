La mort de Bonnie & Clyde

Foto: Warner Bros



El 23 de maig del 1934 mitja dotzena de policies nord-americans van assassinar la parella de criminals fugitius Bonnie Elizabeth Parker i Clyde Ch. Barrow, més coneguts com «Bonnie and Clyde». Amb la seva banda es dedicaven a robar bancs, comerços i gasolineres durant la Gran Depressió. Joves i enamorats, es van convertir en llegenda gràcies en part a la pel·lícula Bonnie and Clyde, d’Arthur Penn, del 1967, interpretada per Faye Dunaway i Warren Beatty.



Revivim l’escena final d’aquest film d’amor i violència, en què Bonnie i Clyde són cosits a trets: