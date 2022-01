Muhammad Ali: tot el que és bo és blanc

Muhammad Ali va néixer el 17 de gener del 1942 i va morir el 3 de juny del 2016. Recordem un dels millors boxejadors del món mirant un vídeo en què fa un monòleg sobre i contra la discriminació racial.







1. De petit, preguntava: mare, per què tot és blanc?



2. Per què Jesús és blanc i té els ulls blaus? Per què a l’Últim Sopar són tots blancs? Per què els àngels són blancs? Si quan ens morim anem al cel, on són els àngels negres? A la cuina, preparant la llet i la mel per als àngels blancs?



3. Per què fins i tot era blanc Tarzan, el rei de l’Àfrica?



4. Per què sempre és blanca Miss Amèrica i Miss Món i Miss Univers?



5. El president viu a la Casa Blanca!



6. Santa Claus és blanc…



7. I les coses dolentes són negres: l’aneguet lleig és negre, els gats negres porten mala sort…



8. Som gent negra en un país blanc. Alguna cosa no va bé.