Nits de cultura plena

Enric Casasses + Don Simón y Telefunken participaran a les Nits d’Estiu amb l’espectacle Orbiten.

Catorze recomana les Nits d’Estiu i les CosmoNits que ompliran el CaixaForum Barcelona i el CosmoCaixa respectivament de música, poesia, cinema, ciència i molt més fins al 26 d’agost.

Les Nits d’Estiu del CaixaForum Barcelona presentaran els dilluns, dimecres i dijous de juliol i agost un ventall de propostes culturals estimulants i innovadores que tindran com a protagonistes la música, la poesia, les arts escèniques i el cinema. Les nits dels dimecres es dedicaran a la música i la poesia, amb una sèrie de propostes que van des de la música clàssica, el jazz o el gòspel, fins al teatre, l’spoken word i la performance poètica com les d’Enric Casasses i Don Simón y Telefunken, el trio Hirundo Maris o l’espectacle Antes que tiréis mis cosas, de Violeta Gil i Abraham Boba. Trobareu tota la programació en aquest enllaç.

A CosmoCaixa, d’altra banda, aquest estiu tornen les CosmoNits de cinema, música i ciència. Cada dijous de juliol i agost, la plaça de la Ciència serà una sala de cinema a l’aire lliure hi haurà un concert que acompanyarà la projecció de destacades pel·lícules del gènere de la ciència-ficció per a tots els públics com Big Hero 6, Ad Astra, Super 8 o Prometheus. Trobareu tota la programació en aquest enllaç

Què: les Nits d’Estiu i les CosmoNits.

On: al CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8) i el CosmoCaixa (carrer d’Isaac Newton, 26) respectivament.

Quan: fins al 26 d’agost de 2021.

