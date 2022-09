No ho hauria dit mai

A Catalunya, el suïcidi és la segona causa de mort entre els joves d’entre 15 i 29 anys. L’OMS estima que aproximadament 700.000 persones moren a causa del suïcidi. Els intents no són registrats, però es calcula que per cada suïcidi consumat hi ha entre 15 i 20 persones que ho proven. El principal factor de risc, amb les dades a la mà, és haver-ho intentat prèviament.

Tothom pot arribar a caure en una desesperació tal que faci que la mort sembli l’única sortida. Tothom, també, pot formar part de la solució. Es pot prevenir el suïcidi començant una conversa, escoltant, desactivant l’estigma social i esborrant del cap el prejudici que ens diu que les persones que decideixen treure’s la vida semblen infelices, estan soles, o tenen alguna mena de problemes concrets que podem quantificar.

L’associació londinenca CALM (Campaign Against Living Miserably) ha llançat una campanya de conscienciació que posa el focus en les aparences. Suicidal doesn’t always look suicidal (Suïcida no sempre sembla suïcida) recopila, amb el permís de les seves famílies, les darreres fotos i vídeos de persones que s’han tret la vida.



Si tens idees suïcides o creus que alguna persona propera pot estar en risc, sisplau, demana ajuda.

En qualsevol moment i a qualsevol hora pots contactar amb Emergències trucant al 112, amb Salut Respon trucant al 061, amb la Fundació APSAS trucant al 93 414 48 48, amb el Telèfon de l’Esperança trucant al 717 003 717 (aquest número és específic per atendre crisis).

Si ets a Barcelona, pots contactar amb el telèfon d’atenció gratuït per prevenir el suïcidi de l’Ajuntament trucant al 900 925 555.

El Ministerio de Sanidad d’Espanya també ha habilitat una línia telefònica d’atenció a la conducta suïcida, només cal trucar al 024.



Trobaràs més informació sobre prevenció del suïcidi en aquest web de la Generalitat de Catalunya.