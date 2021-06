Pina Bausch, passió i sensibilitat

“Hi ha coses que es poden dir amb les paraules, altres amb els moviments, però hi ha moments en què ens quedem sense paraules, totalment perduts i desorientats. És aquí on comença la dansa”. Pina Bausch va néixer el 27 de juliol del 1940 a Solingen (Alemanya) i va morir el 30 de juny del 2009 a Wuppertal (Alemanya). La ballarina i coreògrafa ha estat considerada una de les més importants i innovadores de la història de la dansa. Va viure el ball com una exploració de la condició humana, i en les seves creacions es va dedicar a valorar el gest, la expressivitat del cos i la teatralització de les emocions. La recordem gaudint d’una de les peces més emblemàtiques de la seva carrera: Café Müller.





Foto: Paulo Kauim