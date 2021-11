Quin futur té el cinema?

Foto: Denise Jans

Catorze recomana Els futurs del cinema, una de les propostes que el CCCB programa per celebrar el 20è aniversari d’Xcèntric, dedicat al cinema experimental i d’artistes inèdit a la ciutat de Barcelona. El documental es projectarà els dies 5 i 6 de novembre a les 11:30 h i les 16:30 h, i també el dia 7 a les 11:30 h. L’accés és gratuït però cal reservar plaça en aquest enllaç.

La revolució digital va arribar tard al món del cinema, que va percebre la digitalització com un simple avenç tecnològic. Actualment, però, la desaparició progressiva del film fotoquímic i la diversitat dels formats digitals, ha portat grans canvis en la manera de produir i exhibir el cinema en general. Ningu pot predir exactament què ens reserva el futur: el cinema està morint o simplement està canviant? Perillen els arxius cinematogràfics del món i per tant també la nostra memòria audiovisual col·lectiva?

Aquestes i altres preguntes les planteja Cinema Futures, un documental sobre el present i el futur del cinema a l’era digital. Dirigit per Michael Palm, compta amb la participació de figures tan importants com David Bordwell, Tom Gunning, Jacques Rancière, Paolo Cherchi Usai, Nicole Brenez, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Tacita Dean o Apichatpong Weerasethakul, s’esbossen escenaris futurs, temors i utopies possibles que acompanyen la transició d’una època de cent vint anys d’història de cinema analògic a l’era immaterial de les dades digitals.

20 anys d’Xcèntric

El 4 de novembre de 2001 va tenir lloc la primera sessió d’Xcèntric, un programa regular de projeccions dedicat al cinema experimental i d’artistes inèdit a la ciutat de Barcelona. El CCCB en celebra el 20è aniversari amb un programa d’activitats que comptarà amb projeccions com la de Le Film est déjà commencé? (1951), de Maurice Lemaître; i la gran pel·lícula sobre la infància de Stan Brakhage, Scenes From Under Childhood (1967-70). A més el cinema i la performance es trobaran a la sessió Projection Instructions, que situa a primer terme el projector i la labor del projeccionista. Podeu consultar la programació completa al web del cicle Xcèntric.

Què: projecció d’Els futurs del cinema.

On: al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), (Montalegre, 5, Barcelona).

Quan: els dies 5 i 6 de novembre a les 11:30 h i les 16:30 h, i també el dia 7 a les 11:30 h.

Més informació.