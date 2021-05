Robert Capa, a primera línia

“Si les teves fotos no són prou bones, és perquè no estaves prou a prop”. Ernest Andrei Friedman va néixer a Hongria el 22 d’octubre del 1913 i va morir a Vietnam el 25 de maig del 1954. Intentant fugir del nazisme, va conèixer la fotògrafa alemanya Gerda Taro. Les fotos que feien acostumaven a ser rebutjades, és per això que es van fer passar per un fotògraf americà i es van inventar el pseudònim de Robert Capa. A ella la van matar el 1937 durant la Guerra Civil espanyola. El 1947, ell va ser un dels fundadors de l’agència Magnum. Als anys cinquanta ja feia temps que estava retirat com a fotògraf de guerra, però va acceptar un encàrrec de la revista Life per anar a cobrir la guerra d’Indoxina. Allà, a Vietnam, l’esperava la mort: va trepitjar una mina antipersona.



Recordem un dels fotògrafs més famosos del segle XX fent un recorregut per les seves imatges: