Romeu Nuréiev i Julieta Fonteyn

Serguei Prokófiev va néixer el 23 d’abril del 1891 a Donetsk (Ucraïna) i va morir el 5 de març del 1953 a Moscou. Una de les seves composicions més conegudes i apreciades és el ballet Romeu i Julieta, que el mateix Prokòfiev va adaptar en diverses suites orquestrals i arranjaments per a piano per ser interpretats en format de concert. Tant la música com el guió de Romeu i Julieta van ser reescrits diverses vegades, perquè, per exemple, inicialment no respectava el final tràgic de l’obra de Shakespeare. La versió definitiva del ballet va ser estrenada el 1940 al Teatre Kirov de Leningrad (avui Sant Petersburg).



Un dels muntatges més celebrats d’aquest ballet de Prokòfiev és el que van protagonitzar dos dels ballarins més importants del segle XX, Rudolf Nuréiev i Margot Fonteyn. Va ser coreografiat per Kenneth MacMillan per al Royal Ballet i es va estrenar el 1965 a la Royal Opera House de Londres. En veiem el pas de deux del segon acte, la coneguda escena del balcó.





Els ballarins Rudolf Nuréiev i Margot Fonteyn Foto: Eric Koch / Anefo / Wikimedia Commons