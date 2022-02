Rosa Parks: «No m’aixecaré»

La nord-americana Rosa Louise McCauley, coneguda com a Rosa Parks, va néixer a Tuskegee, als Estats Units, el 4 de febrer del 1913 i va morir a Detroit, Estats Units, el 24 d’octubre del 2005. L’1 de desembre del 1955, després de sortir de treballar com a modista, va agafar un autobús per tornar a casa. Tot i que les lleis Jim Crow obligaven els negres a seure al darrere, i els blancs, al davant, aquella tarda ho va desafiar. Va ser detinguda, però, a partir de llavors i durant tretze mesos, els afroamericans van fer boicot als autobusos. Cinc anys després, el Tribunal Suprem dels Estats Units va declarar inconstitucional la llei de segregació racial al transport públic.





Rosa Parks en un autobús de Montgomery el 21 de desembre de 1956, quan el sistema de transport públic de Montgomery estava legalment integrat. Al darrere seu hi ha Nicholas C. Chriss, periodista de l’UPI que cobria l’esdeveniment.