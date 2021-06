El dibuixant Pierre Culliford, conegut com a Peyo, va néixer el 25 de juny del 1928 a Schaerbeek (Bèlgica), i va morir el 24 de desembre del 1992 a Brussel·les. Va ser el pare d’aquella colla de nans de pell blava i pantalons i barret blanc que conjugaven el verb barrufar i que sempre estaven a l’aguait del Gargamel. L’adaptació a la televisió la va fer l’estudi d’animació Hanna-Barbera. Tornem a tot aquell món en miniatura, tot cantant la cançó amb què ens rebien i veient-ne el capítol Els barrufets sense temps.







Molt lluny d’aquí,

a l’altra banda del món

és on viuen contents

els barrufets.



El nostre poble

és el país on tot es pot fer,

si tu barrufes,

jo també.



Però alerta, aneu amb compte!

Molt a prop hi ha qui us vigila!

Ai si us agafa en Gargamel!

Quina ràbia!



No ens podrà atrapar,

no, no podrà pas!

Gargamel es quedarà

amb un pam de nas!



Sempre podrem jugar i ser lliures per tot arreu,

sempre serem els barrufets.

Si, com nosaltres, barrufeu,

estareu contents, i us ho passareu molt bé.