La sort de Paul Newman

Paul Newman va néixer el 26 de gener del 1925 a Shaker Heights, Ohio i va morir el 26 de setembre del 2008 a Westport, Connecticut. Quan va guanyar un Oscar honorífic el 1986, va lamentar –en un discurs via satèl·lit des del rodatge d’El color del diner– que no n’havia rebut mai cap “de veritat”. L’Oscar de veritat li va arribar l’any següent, el 1987, justament pel seu paper a El color del diner.



L’actor:









El filantrop:



«Crec molt en la sort, i en el paper extraordinari que la sort juga en la nostra vida. D’aquí el meu interès per la filantropia. Què pot ser millor que donar un cop de mà a gent menys afortunada que tu? És la manera com ho veig.»



»El negoci de les salses Newsman’s Own va començar perquè un Nadal, en lloc de fer regals als veïns, vaig fer salsa d’amanida de la que sempre havia fet i en vaig repartir un pot a cada veí. Al febrer tenia els veïns trucant a la porta i reclamant-ne un segon pot.»



Així va néixer una fundació que ha donat sempre tots els beneficis a la caritat. Paul Newman també va fundar uns campaments d’estiu gratuïts per a nens amb malalties greus i el 1994 va ser guardonat amb un Oscar humanitari en reconeixement a la seva feina caritativa.