Teatre per somiar

El cicle Petit Romea, que el Teatre Romea dedica a la programació familiar, presenta la nova temporada 2021-2022. Una programació de fins a onze espectacles on els artistes es converteixen en els guies perfectes per somiar plegats i sense límits. El cicle s’adreça a infants de 0 fins a 12 anys i als seus acompanyants, i és una invitació a parlar del pas del temps i de la necessitat de recordar per encarar el present amb optimisme, coneixement i responsabilitat. Aixequem el teló i descobrim què trobarem sobre l’escenari.

Festa d’inauguració del Petit Romea 2021-2022

El 27 de novembre de 2021, a partir de les 11 h.

La nova temporada d’espectacles adreçats al públic familiar començarà amb una celebració especial on es podrà gaudir d’aquests quatre muntatges:

11 h: Alma, de Labú teatre, a la sala gran del Teatre Romea.

Un viatge poètic i sensorial a través de les quatre estacions de l’any, cadascuna amb una ànima pròpia, que prendrà forma a través dels objectes i materials que s’anirà trobant la protagonista.

11:30 h: Voyage, de Jam, a l’Espai Xirgu del Teatre Romea.

Fugir de la normalitat, d’una normalitat trencada, i emprendre un gran viatge cap allí on hi ha l’estabilitat. O, si més no, cap allí on s’intueix que hi ha estabilitat. On s’espera que els somnis es podran fer realitat: tornar a tenir una família estable, feina, menjar cada dia, una casa, un cotxe, un ordinador, conduir un avió…

12 h: Prometeus, d’Agrupación Señor Serrano, a la Plaça de la Gardunya.

Una proposta que parteix del mite de Prometeu i la reinterpretació que en va fer Mary Shelley al seu Frankenstein. Les normes s’han de respectar sempre? I si una norma és injusta? Qui decideix què és injust i què no? Cal castigar algú que incompleixi una norma? Què passa si incomplim una norma amb un propòsit just? I si no sabéssim que existia aquesta norma? Qui són els Prometeus del nostre temps? Un espectacle que planteja preguntes als infants perquè les seves ments brillin buscant respostes.

13 h: Rojo, de Mireia Miracle, a la Plaça de la Gardunya.

Una pallassa surt de l’interior d’una maleta i converteix al públic en la seva família però el seu viatge serà interromput per un obstacle: una frontera, un límit que li permetrà jugar, ballar i altres maneres d’enfrontar-se a allò que s’interposa en el seu camí.

Bruna, el musical, de Mateu Peramiquel i Mar Puig.

A partir de 5 anys, 12, 19 i 26 de desembre de 2021.

La Bruna té onze anys i ha de fer un treball d’escola sobre la seva àvia, una dona afectada de demència que no la pot ajudar massa. La mare de la Bruna, mentrestant, fa el que pot tenint cura de la seva filla, de l’àvia i carregant un munt de feina sobre l’esquena. Bruna és un projecte de teatre comunitari sorgit a Ullastrell que convida a fer un viatge a través del temps i de moltes vivències que de ben segur que han estat presents a moltes famílies d’aquest país, un homenatge als nostres avis i àvies que van viure i sobreviure a la guerra civil.

El lleó vergonyós, d’El Pot Petit.

A partir de 2 anys, del 16 al 30 de gener de 2022.

A través d’un viatge trepidant, el petit lleó vergonyós coneixerà un munt d’amics i experimentarà per primera vegada les emocions bàsiques: la por, l’alegria, la tristesa, la ràbia… Uns sentiments que aprendrà a reconèixer, acceptar i compartir. Un espectacle de titelles i música en directe que els més petits de la casa recordaran per sempre, creat per la companyia que ha transformat l’espectacle infantil en català.

Tot esperant en Will, d’Egos Petits.

A partir de 6 anys, 6 i 13 de febrer de 2022.

Els tres clowns Pústula, Gresca i Mortadefam es reuneixen de nit en un indret solitari per assajar una tragèdia escrita per en Will, el quart membre de la companyia, que encara no ha arribat. Mentre l’esperen, els tres personatges reflexionaran en aquest musical shakespearià sobre els temes més profunds de l’existència fent un retrat de la condició humana, mitjançant la música, el sentit de l’humor i el teatre dins del teatre.

Pintamúsica

De 0 a 4 anys, 26 al 27 de febrer de 2022.

Una aventura sensorial per escoltar, mirar, interaccionar i jugar a partir d’un quadre blanc, quatre colors i música clàssica en directe. Un viatge compartit a través de les estacions de l’any amb la companyia de tres músics, actors i cantants per crear una adaptació del quadre Dona i ocells en la nit de Joan Miró.

Alícia al país dels mòbils, de Marta Buchaca (a partir de l’obra original de Lewis Carroll).

A partir de 4 anys, del 6 al 13 de març de 2022.

El dia que l’Alícia fa deu anys, li regalen el primer mòbil. El conill blanc, però, l’hi roba i ella haurà de recórrer el país de les meravelles fins a arribar al palau dels mòbils per recuperar-lo. Amb aquest viatge, l’Alícia s’adona que no pot viure com fins ara, que enganxada al mòbil es perd moltes coses. La dramaturga Marta Buchaca col·labora amb Viu el Teatre per presentar una Alícia convertida en comèdia musical rabiosament contemporània i actualitzada per reflexionar sobre l’ús coherent del mòbil.

Cinemúsica, de Berta Ros i Gisela Juanet.

De 0 a 4 anys, 19 i 20 de març de 2022.

Teatre, cinema i música es combinen per iniciar un viatge proper per compartir amb els més petits de casa i percebre sensacions a través dels sons, la imatge i el moviment. Una història d’històries plena d’emocions que fa servir inoblidables escenes del cinema en blanc i negre de Charles Chaplin i Buster Keaton com a fil conductor.

Cris, pequeña valiente, d’El espejo negro.

27 de març de 2022.

Aquesta és la història de la Cristina, una nena que en néixer tothom va pensar que era un nen. Des de sempre es va sentir nena i així li ho va fer saber als seus pares des de molt petitona. La Cris és una nena trans, riallera i intel·ligent, que lluita pel seu dret a ser la persona que és i sent, amb un futur lliure i ple d’oportunitats per créixer i desenvolupar-se com qualsevol altra nena de la seva edat.