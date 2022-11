Goethe, Hitler i Fassbinder, els tres porquets d’Albert Serra

Foto: Eva Carasol

Albert Serra (Banyoles, 1975) és considerat com un dels mestres del cinema contemporani a escala internacional. La seva productora, Andergraun Films, és una de les veus més rellevants de la producció cinematogràfica europea independent i ja acumula més de deu títols, d’entre els quals Els tres porquets. Per primera vegada a l’estat espanyol, es pot gaudir d’aquesta obra del cineasta, que romandrà en projecció a la Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona fins al 12 de febrer del 2023.

Aquesta pel·lícula sorgeix el 2012 quan Serra és convidat per la dOCUMENTA (13) –exposició quinquennal d’art contemporani– a Kassel (Alemanya), on se li encarrega una obra que parli d’Alemanya i estigui rodada allà mateix. Així doncs, parteix de tres llibres: Converses amb Goethe de Johann Peter Eckermann, les reflexions de l’escriptor romàntic en els seus últims anys de vida (1792 – 1854); Les converses privades d’Adolf Hitler, monòlegs del Führer pronunciats i transcrits pel seu cercle més íntim entre 1941 i 1944 i un recull d’entrevistes i articles del cineasta Fassbinder (1945 – 1982), editat per Robert Fischer; Fassbinder per Fassbinder. Les entrevistes completes.

Imatge d’Els tres porquets.

Serra i el seu equip, format per actors no professionals i un grup d’entre sis i vuit muntadors, van dur a terme la filmació d’aquest llargmetratge durant els 100 dies del certamen. Cada dia en projectaven un fragment al cinema Gloria de Kassel. Un cop finalitzat el projecte i l’exposició, en aquell mateix cinema es va passar, per primera vegada, la pel·lícula sencera, és a dir, 101 hores. Només s’ha pogut tornar a veure de manera íntegra en dues ocasions: el 2018 a la Volksbühe de Berlín i el 2021 en una sala d’exposicions com a instal·lació multicanal a la Kunstverein d’Hamburg. Ara la podem veure en primícia a Espanya i a més, traduïda al català per primer cop a la història, gràcies al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Goethe-Institut de Barcelona i el Consolat d’Alemanya.

Es diu que és una pel·lícula inabastable per la seva durada, però sobretot ho és per la complexitat que té enfrontar-nos a llegir la història de la manera que la presenta Serra. Joana Hurtado, directora de Fabra i Coats, planteja una instal·lació a partir de tres pantalles col·locades formant un triangle, de manera que el públic, una peça clau de l’obra, pugui submergir-se en la pel·lícula. En el conte dels tres porquets hi ha el personatge del llop, que ajuda a fer avançar el relat. En el cas de la pel·lícula de Serra, aquest personatge és cadascun dels espectadors. Malgrat que els personatges parlen del passat, s’obren interrogants sobre l’avui i hi veiem paral·lelismes en el present que estem vivint. Per tant, és el públic qui decideix convertir aquestes paraules en palla, fusta o maons.

Imatge d’Els tres porquets.

Del 19 novembre de 2022 al 12 febrer de 2023 a la Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani.

La pel·lícula d’Albert Serra surt per primera vegada del context alemany gràcies a la iniciativa de la Fabra i Coats, que ha encarregat i capitanejat la tasca de traducció i subtitulació del centenar d’hores de metratge de l’obra.