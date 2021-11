Un amic per sempre

Una nena dibuixa un amic gros, pelut i de colors que l’acompanya, l’anima, i sempre hi és. El temps passa i la nena creix i va deixant de banda aquell amic que sempre hi era. Imaginary Iggy és l’anunci nadalenc de la multinacional de menjar ràpid McDonald’s, una història sobre l’amistat que ens anima a no perdre mai del tot l’infant que vam ser.

L’anunci l’han dirigit Bert & Bertie, que formen equip com a guionistes i directores des de 2005, i compta amb la versió que la cantant Mabel ha fet de Time after time, de Cyndi Lauper, com a banda sonora.