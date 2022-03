Una Mostra amb la mirada oberta

16 estrenes, 46 companyies, 47 espectacles i 103 representacions. Són les xifres de la 33a edició de la Mostra Igualada, la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Del 31 de març al 3 d’abril, la Mostra aposta per una programació que inclou un ampli ventall de disciplines artístiques (teatre, dansa, circ, clown, música, titelles, instal·lacions, etc.) i que convida a tenir una mirada oberta i crítica al món. Us convidem a fer un passeig per 14 de les propostes que ens hi esperen i a descobrir-ne la sencera programació, aquí.



1. La revolució de les 4 idees, de Dúo Fàcil (Catalunya).

Dijous 31 de març, a les 10 h i les 15:30 h, Teatre de l’Aurora.

Tres repartidors de menjar a domicili decideixen escenificar una farsa que exposa les desigualtats socials. La realitat s’anirà barrejant amb la seva pròpia ficció. És precisament gràcies a aquesta juxtaposició entre el món fictici d’un tal “Don Izquierdo” i la realitat dels riders que els nostres tres protagonistes poden apel·lar a la desigualtat del sistema de classes. Tot això sempre amb una barreja d’humor groller, de personatges i de cançons icòniques revolucionàries que contrasten amb una realitat crua basada en el testimoni dels riders.



2. Las Cotton, d’Anita Maravillas (País Basc).

Dijous 31 de març, a les 10 h, L’Escorxador (Sala Gran).

Deixant enrere els perills del seu poble natal, la família Cotton es dirigeix a la ciutat a la cerca de noves vides i oportunitats. Entre les teulades i els llums de la ciutat, entre les teles, els fils i les màquines de la fàbrica, la mare i les seves dues filles viuran noves aventures i perills desconeguts. Però, aquest cop, no estan soles i desitjaran ser felices amb totes les seves forces. Un cop més, el teatre de titelles ens permet crear un imaginari, una estètica i uns codis que ens ajuden a explicar conceptes “adults” al públic més petit.



3. A pie, de Jose Antonio Portillo (País Valencià).

Dijous 31 de març, divendres 1 d’abril i dissabte 2 d’abril en diversos horaris, Escola de Música.

Una instal·lació sonora on habita la música, la mecatrònica, el dibuix, el teatre i el so. Des d’un cervell d’extraordinàries dimensions, ple de calaixos automatitzat, a través del so, la paraula, la frase, teixides amb el so, intentaran mostrar i dialogar amb l’espectador (nen i adult) sobre una experiència vital tan forta com la maternitat. La dramatúrgia d’aquest projecte ha estat realitzada per col·lectius migrants i per persones anònimes.

4. Cometa, de Roser López Espinosa (Catalunya).

Dijous 31 de març, a les 10 h i les 11:30 h, Centre Cívic Nord.

Un solo per a nens i nenes de 6 a 10 anys. Una visitant inesperada ens convida, a través de la seva curiositat i les seves descobertes, a mirar el nostre entorn amb ulls nous, amb ulls d’infant. ‘Cometa’ és una aventura galàctica per a redescobrir i meravellar-nos amb la força de la gravetat, les possibilitats del moviment i el poder de l’empatia. La geometria, el joc i la velocitat de la llum. L’univers, la imaginació i els viatges interestel·lars. I sobretot, és una festa per celebrar que ens hem trobat.



5. Suspensión, de Nueveuno Circo (Madrid).

Dijous 31 de març, 20 h, Teatre Municipal Ateneu.

Cinc homes a escena. Són normals, estan a sobre un escenari. Cadascun diferent i alhora tots iguals. Es cuiden, fan malabars, s’empenyen i celebren junts. Són, al cap i a la fi, cinc homes.



6. Biblioteca de la Curiositat Infinita, de Marga Socias (Catalunya).

Divendres 1 d’abril, a les 10 h i les 15:30 h, dissabte 2 d’abril, a les 11 h, Teatre Mercantil.

Algú va dir que l’afortunada troballa d’un bon llibre pot canviar el destí d’una ànima. En aquesta biblioteca cada llibre és un viatge que, tot i que no pretengui canviar el destí de ningú –encara que bé podria–, ofereix la possibilitat de convidar-lo a un univers fascinant. Aquesta biblioteca és un món per descobrir on pot passar qualsevol cosa.



7. NUA (Radiografia d’un trastorn), de Flyhard Produccions / Sala Flyhard (Catalunya / Illes Balears).

Divendres 1 d’abril, a les 18 h, Teatre de l’Aurora.

Tornar a casa després d’anys de viure fora i trobar-te amb els fantasmes de què vas fugir. O podríem dir del “monstre”, quan es tracta d’un trastorn d’alimentació. ‘NUA’ parla en primera persona i sense filtres sobre com aquest trastorn va impregnant cada cèl·lula del teu cos i es converteix en una veu que et posseeix. Sobre com la societat ens imposa uns cossos i uns judicis que fan que visquem en un constant restricció/abús; fins i tot amb la “bellesa real”. Parla de com ens afecta a totes i de com la suma de vivències va estrenyent-nos la cotilla fins a ofegar-nos. I també parla de com d’això, també se’n surt.



8. Imperfect, de la Companyia de Comediants La Baldufa (Catalunya).

Divendres 1 d’abril, a les 19:30 h, Teatre Municipal Ateneu.

En un moment de canvi social, de pors i d’incerteses pel futur que vindrà, tres cossos inexperts, imperfectes i amb mobilitat limitada, decideixen reinventar-se, jugar com a nens, i experimentar amb la dansa —un llenguatge completament nou per a ells. Són tres persones adultes, superant els seus límits i explorant les seves possibilitats. En una societat que imposa el que és idoni a cada edat, es pot aprendre a ballar als 50 anys? Un espectacle de reflexió vers les pròpies limitacions, de descoberta de la bellesa no convencional, i de recerca de les il·lusions.



9. Filar, d’Antonella D’Ascenzi (Catalunya).

Dissabte 2 d’abril, a les 10 i les 16 h, Can Papasseit (Vilanova del Camí).

Una peça de dansa contemporània i poesia visual, executada per una performer i una marioneta. Parla sobre el poder de la relació entre cossos i objectes, una relació que es desenvolupa des de la distància dels fils. Com sentir l’altre cos en aquesta distància? Com percebre el món que es desplega a la llunyania i que no es pot tocar? Els fils creen una connexió invisible entre tot el que succeeix. Els fils ens uneixen amb les nostres famílies, els amics o les persones amb les quals compartim camins. Els fils mantenen la connexió en la distància.



10. Soc una nou, de Zum-Zum Teatre (Catalunya).

Dissabte 2 d’abril, a les 11:15 i les 13 h, L’Escorxador (Sala Gran).

L’advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l’Omar, un nen refugiat, cau de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i, per poder quedar-se amb ell, diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal, incrèduls, escolten els testimonis. Mentre, l’Omar recorda com va haver de fugir d’un país en guerra i com va perdre als seus pares al mar, esperant tenir una oportunitat a la vida.



11. Univers, d’Engruna Teatre (Catalunya).

Diumenge 3 d’abril, a les 10 i les 11:45 h, Centre Cívic Nord.

Individus, cossos, objectes, que es desordenen, es mouen, es troben, es tornen a ordenar. Que troben l’equilibri i l’harmonia dins de la immensitat. Que busquen com existir enmig del caos, en un lloc concret i un instant precís. Cada habitant d’aquest cosmos, cada so, cada moviment, està subjecte a una fràgil relació amb tota la resta. Univers és un espai on conviure amb la nostra vulnerabilitat i la capacitat d’adaptar-nos a cada nova situació. Un lloc on explorar com allò més petit i aparentment insignificant pot fer canviar-ho tot de la manera més inesperada.



12. Gregaris, de Soon Circus Company (Catalunya / Suècia).

Diumenge 3 d’abril, a les 11:45 h, Ateneu (Pista).

Gregaris no és ni èpic, ni heroic, és un espectacle de suar, honest, tendre i divertit, que s’endinsa en el vessant més humà de l’esport per parlar de l’amistat. Una amistat entre dos homes que, a través de l’acrobàcia i l’humor, transiten constantment entre la col·laboració i el conflicte tot buscant l’equilibri entre gregari i líder. Bàscula, perxa xinesa i acrobàcia en un espectacle de 45 minuts per a tots els públics.



13. Sabates Vermelles, de la Companyia Sifó (Catalunya).

Diumenge 3 d’abril, a les 15:30 i les 17 h, Teatre de l’Aurora.

Una escala, unes sabates vermelles, un acordió diatònic i dues dones. Una parla amb el gest; l’altra, amb la música. En la musicalitat construeixen la història d’una nena pobre, però lliure, que un dia va a parar a una casa benestant. Així, la nena creix deixant enrere la misèria en què vivia, però aviat veu com la comoditat i la seguretat tenen el preu d’un estricte control sobre allò que ha de ser i fer. L’alegria s’esvaeix, fins que un dia…, cansada que li dirigeixin el pas, fuig per recuperar la seva vida arrelada, alegre i feliç.



14. Rikus i els Cromàtics, de Rikus Animació Familiar (Catalunya).

Diumenge 3 d’abril, a les 18:15 h, Teatre Municipal Ateneu.

Els Cromàtics (que fa mil·lennis que estudien tots els planetes de la Via Làctia per crear una xarxa d’amistat universal) estan preocupats perquè han detectat una cosa que no rutlla: segons els seus estudis més recents, el planeta Terra ja no brilla com abans. En Rikus guiarà els Cromàtics per tot el planeta per esbrinar què hi està passant.Us espectacle de temàtica mediambiental que tracta les diferents problemàtiques d’una manera crítica, però des de la positivitat i el bon rotllo.