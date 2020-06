Més enllà de l'arc de Sant Martí



Somewhere over the rainbow

"Over the Rainbow s'ha convertit en part de la meva vida. Simbolitza tan bé els desitjos i somnis de tothom que estic segura que és per això que la gent plora quan la sent. L'he cantat molts cops i continua sent la cançó que tinc més a prop del cor," deia l'actriu Judy Garland (Grand Rapids, Minnesota, 10 de juny del 1922 - Londres, Anglaterra, 22 de juny del 1969). Escoltem la banda sonora de la pel·lícula El màgic d'Oz, interpetada per ella i per Israel "IZ" Kamakawiwo'ole, i traduïda en català per Maria Climent Més enllà de l'arc de Sant Martí, molt amunt,hi ha unes terres descrites en una cançó de bressol.Més enllà de l'arc de Sant Martí el cel és blaui allà, els somnis que t'atreveixes a somiarde debò es fan veritat.Algun dia demanaré a una estrelladespertar on els núvols quedin molt enrere,on els problemes es fonguin com caramels de llimona,més amunt de les xemeneies;allà, em trobaràs.Més enllà de l'arc de Sant Martí volen ocells blaus,sí, els ocells hi planegen per sobre;llavors, per què, oh, per què no jo?Si els siàlids volen contents més enllà de l'arc de Sant Martí,per què, oh, per què no puc volar jo?Més enllà de l'arc de Sant Martí, molt amunt,hi ha unes terres descrites en una cançó de bressol.Més enllà de l'arc de Sant Martí el cel és blaui allà, els somnis que t'atreveixes a somiarde debò es fan veritat.Algun dia demanaré a una estrelladespertar on els núvols quedin molt enrere,on els problemes es fonguin com caramels de llimona,més amunt de les xemeneies;allà, em trobaràs.Somewhere over the rainbow, way up highThere's a land that I've heard of once in a lullaby.Somewhere over the rainbow, skies are blueAnd the dreams that you dare to dream,Really do come true.Someday I'll wish upon a starAnd wake up where the clouds are far behind me.Where troubles melt like lemon drops,High above the chimney tops,That's where you'll find me.Somewhere over the rainbow, blue birds flyBirds fly over the rainbowWhy then, oh why can't I?If happy little bluebirds fly beyond the rainbowWhy, oh why can't I?