Y yo que hasta ayer sólo fui un holgazány hoy soy el guardián de sus sueños de amor.La quiero a morir.Podéis destrozar todo aquello que veisporque ella de un soplo lo vuelve a crear.Como si nada, como si nada. La quiero a morir.Ella para las horas de cada relojy me ayuda a pintar transparente el dolorcon su sonrisa.Y levanta una torre desde el cielo hasta aquíy me cose unas alas y me ayuda a subira toda prisa, a toda prisa. La quiero a morir.Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser.Conoce bien cada guerra de la viday del amor también.Me dibuja un paisaje y me lo hace viviren un bosque de lápiz se apodera de mí.La quiero a morir.Y me atrapa de un lazo que no aprieta jamáscomo un hilo de seda que no puedo soltar.No puedo soltar, no quiero soltar. La quiero a morir.Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mardos espejos de agua encerrada en cristal.La quiero a morir.Solo puedo sentarme solo puedo charlar,solo puedo enredarme solo puedo aceptarser solo suyo, ser solo suyo. La quiero a morir.Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser.Conoce bien cada guerra de la viday del amor también.Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser.Conoce bien cada guerra de la viday del amor también.Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser.Conoce bien cada guerra de la viday del amor también.Y yo que hasta ayer solo fui un holgazány hoy soy el guardián de sus sueños de amor.La quiero a morir.Podéis destrozar todo aquello que veisporque ella de un soplo lo vuelve a crear.Como si nada, como si nada.La quiero a morir.Moi je n'étais rienEt voilà qu'aujourd'huiJe suis le gardienDu sommeil de ses nuitsJe l'aime à mourirVous pouvez détruireTout ce qu'il vous plairaElle n'a qu'à ouvrirL'espace de ses brasPour tout reconstruirePour tout reconstruireJe l'aime à mourirElle a gommé les chiffresDes horloges du quartierElle a fait de ma vieDes cocottes en papierDes éclats de rireElle a bâti des pontsEntre nous et le cielEt nous les traversonsÀ chaque fois qu'elleNe veut pas dormirNe veut pas dormirJe l'aime à mourirElle a dû faire toutes les guerresPour être si forte aujourd'huiElle a dû faire toutes les guerresDe la vie, et l'amour aussiElle vit de son mieuxSon rêve d'opalineElle danse au milieuDes forêts qu'elle dessineJe l'aime à mourirElle porte des rubansQu'elle laisse s'envolerElle me chante souventQue j'ai tort d'essayerDe les retenirDe les retenirJe l'aime à mourirPour monter dans sa grotteCachée sous les toitsJe dois clouer des notesÀ mes sabots de boisJe l'aime à mourirJe dois juste m'asseoirJe ne dois pas parlerJe ne dois rien vouloirJe dois juste essayerDe lui appartenirDe lui appartenirJe l'aime à mourirElle a dû faire toutes les guerresPour être si forte aujourd'huiElle a dû faire toutes les guerresDe la vie, et l'amour aussiMoi je n'étais rienEt voilà qu'aujourd'huiJe suis le gardienDu sommeil de ses nuitsJe l'aime à mourirVous pouvez détruireTout ce qu'il vous plairaElle n'aura qu'à ouvrirL'espace de ses brasPour tout reconstruirePour tout reconstruireJe l'aime à mourir