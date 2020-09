Sí, tu ser.



Foto: www.rosariofloresoficial.com

Qué bonito cuando te veo, ¡ay!qué bonito cuando te siento,qué bonito pensar que estás aquí,junto a mí.Qué bonito cuando me hablas, ¡ay!qué bonito cuando te callas,qué bonito sentir que estás aquí,junto a mí.¡Ay!Qué bonito sería poder volary a tu lado ponerme yo a cantarcomo siempre lo hacíamos los dos.Que mi cuerpo no para de notarque tu alma conmigo siempre estáy que nunca de mí se apartará.¡Ay!Qué bonito tu pelo negro, ¡ay!,qué bonito tu cuerpo entero,qué bonito mi amor todo tu ser.Sí, tu ser.Qué bonito sería poder volary a tu lado ponerme yo a cantarcomo siempre lo hacíamos los dos.Que mi cuerpo no para de notarque tu alma conmigo siempre estáy que nunca de mí se apartará.¡Ay!Qué bonito cuando acaricio, ¡ay!tu guitarra entre mis manos.Qué bonito poder sentirte así,siempre así.¡Ay!Qué bonito mi amor todo tu ser.