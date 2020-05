El so del Pirineu

Quatre indrets de l'Alt Pirineu, una càmera fixa i més de quatre hores sense talls ni efectes donen vida a un experiment que vol captar la màgia (hipnotitzadora) d'aquest indret. Els quatre vídeos mostren el Pirineu en estat pur: els núvols sobrepassant els cims del Tuc de la Tallada, una forta nevada en un bosc, el corrent del riu Ara i isards passejant per les muntanyes.Tot i l'aparent simplicitat, la producció d'aquests anuncis de Veri van ser tot un repte. Per aconseguir les imatges més espectaculars un equip d'experts va recórrer més de 800 quilòmetres en condicions meteorològiques que sovint eren adverses. Durant dotze dies es van desplaçar als llocs més alts i inaccessibles del Pirineu, van fixar l'equip d'enregistrament i van capturar imatges de la natura salvatge durant hores. El contingut està inspirat en el gènere del slow TV, un fenomen que es va popularitzar a Noruega, on la televisió pública va emetre un programa de més de set hores que mostrava la bellesa del trajecte d'un tren regional.Riu.Nevada.Isards.Cim.