La nit de Sant Joan és nit d'alegria.Estrellat de flors, l'estiu ens arribade mans d'un follet que li fa de guia.Primavera mor, l'hivern es retira.Si arribés l'amor, mai més moriria.Les flames del foc la nit tornen dia.Si arribés l'amor que dolç que seria.La nit de Sant Joan és una frontissa.La porta de l'any, tan grinyoladissa,comença a tancar-se. Doneu-me xampany!Que és la nit més curta i el dia més gran.Doneu-me xampany, doneu-me xampany!Doneu-me xampany, doneu-me xampany!Imitarem el sol amb grans fogates.Llevem-nos el calçat damunt les brases.Al cel van de verbena ocells i astres.I augmenten les virtuts d'herbes i aigües.Com la terra que gira al voltant del solfarem lentes rodones encerclant el foc.Com la terra que gira al voltant del solfarem lentes rodones encerclant el foc.La nit de Sant Joan és nit d'alegria.Estrellat de flors, l'estiu ens arribade mans d'un follet que li fa de guia.Qui és aquest follet? Qui el coneixeria?Al bell mig del foc té la seva fira.Follet de la nit, rei de l'enganyifa,cada any per Sant Joan ens fa una visita.Adormo els infants i faig que somiïn,enamoro els grans o faig que s'odiïn.Destapa secrets, escampa misteris,fa anar del revés els somnis eteris.Provoco adulteris, records, enyorances,petons i venjances, ensenyo encanteris,a les jovenetes els porta perfumsdels altres planetes.Si mireu les flames del foc de Sant Joanli veureu les banyes, el barret i els guants.Si mireu les flames del foc de Sant Joanli veureu les banyes, el barret i els guants.Quan vol és tan alt com la catedral.Quan vol és petit com l'ungla d'un dit.No és home ni dona, ni àngel ni infant,per passar l'estona pot ser un comediant.És jove i no ho és, geniüt i immoral.Astut. I què més?Soc immortal.Si mireu les flames del foc de Sant Joanli veureu les banyes, el barret i els guants.Si mireu les flames del foc de Sant Joanli veureu les banyes, el barret i els guants.Si mireu les flames del foc de Sant Joanli veureu les banyes, el barret i els guants.Si mireu les flames del foc de Sant Joanli veureu les banyes, el barret i els guants,li veureu les banyes, el barret i els guants.