Pau Donés, cantant i líder de Jarabe de Palo, va néixer l'11 d’octubre de 1966 i ha mort el 9 de juny a 53 anys víctima del càncer que patia des de l'any 2015.Hace días que te observoy he contado con los dedoscuantas veces te has reído.Una mano me ha valido.Hace días que me fijono sé qué guardas ahí dentroa juzgar por lo que veonada bueno, nada bueno.Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello,y si no te escucho, grita.Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo,y si quieres más pues, grita.¿De qué tienes miedo?a reír y a llorar luego,a romper el hielo,que recubre tu silencio.Suéltate ya y cuéntameque aquí estamos para eso:pa' lo bueno y pa' lo malollora ahora y ríe luego.Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello,y si no te escucho, grita.Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo,y si quieres más pues, grita.Hace tiempo alguien me dijocual era el mejor remediocuando sin motivo algunose te iba el mundo al suelo.Y si quieres yo te explicoen qué consiste el misterioque no hay cielo, mar ni tierraque la vida es un sueño.Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello,y si no te escucho, grita.Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo,y si quieres más pues, grita.Grita.Grita.Grita.Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello,y si no te escucho, grita.