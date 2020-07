Foto: castgen

Clementina Arderiu va néixer el 6 de juliol de 1889 a Barcelona on va morir el 17 de febrer de 1976. Va aprendre l'ofici del seu pare, argenterer, mentre estudiava llengües i piano. El 1911 va publicar el primer poema, i el 1916 el primer llibre:. El mateix any es va casar amb Carles Riba. La recordem llegint-ne un poema, recitat per ella mateixa.Ara que ja de tanta cosa torno...No em pregunteu, que no sabria dir-vosper quina brida m'he sentit lligada.El cor encara vol tornar a gronxar-sedesbocat, a les barques de la fira;i dic que sí, que en mi tot clama d'esmacap aquella petita esbojarrada....I ja no sóc sinó una dona absorta,amb la veu i amb el riure que s'aturen.