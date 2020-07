Heinrich Böll, un món rere cada mot

Foto: Barbara W.

1. L'humor és una de les coses més difícils de definir. O tens el do o no el tens. No es pot adquirir. L'humor és una de les coses més difícils de definir. O tens el do o no el tens. No es pot adquirir.

Heinrich Böll va néixer el 21 de desembre del 1917 a Colònia (Alemanya) i va morir 16 de juliol del 1985 a Kreuzau (Alemanya). Recordem l'escriptor, que va rebre l'any 1972 el Premi Nobel de Literatura, llegint-te 14 reflexions.La correspondència més interessant és la que tinc amb els meus traductors. Em meravella la seva sensibilitat sobre determinats passatges que no apreciaria ningú encara que sabés molt d'alemany.Ningú sabrà mai quantes novel·les, poemes, anàlisis, confessions, patiments i alegries han estat apilats al contenidor de l’amor sense haver estat del tot llegits.Les medalles no em queden bé, no soc aquest tipus d'home.Les guerres no es poden planificar. No crec que ningú prou responsable ho faci.La literatura té la seva pròpia vida, fins i tot en una dictadura com la Unió Soviètica.Curiosament, m'agrada l'espècie a la qual pertanyo: les persones.Alguns escriptors són radicals. Jo no, perquè tinc una por terrible a la demagògia.S'ha d'anar massa lluny per veure fins on es pot anar.Darrere de cada paraula s’amaga un món sencer per imaginar. En realitat, cada paraula té una gran càrrega de records, no només d'una sola persona, sinó de tota la humanitat. Escull una paraula com pa o guerra; escull una paraula com cadira o llit o el cel. Darrere de cada paraula hi ha un món sencer. Em fa por que la gent utilitzi les paraules sense adonar-se de la càrrega que duen al darrere.Un artista és com una dona que no pot fer res més que estimar i que cau un cop rere l'altre als peus dels homes rucs.Si la mort parlés, no hi hauria més guerres.Si vols fer una cosa, aixeca't i fes-la.Oh, que ridícula tanta serietat viril!