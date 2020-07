El mar Mediterrani

Foto: Facebook Ryuichi Sakamoto

El 25 de juliol de 1992 es van inaugurar els Jocs Olímpics de Barcelona. Per al moment central de la cerimònia es va confiar en el compositor japonès Ryuichi Sakamoto, que va posar música a l'espectacle Mediterrani, mar olímpic, concebut per La Fura dels Baus , una representació del viatge de Jàson i els argonautes fins a les columnes d'Hèrcules, el límit del mar Mediterrani, que, seguint la tradició clàssica, marcaven l'inici del món desconegut on els argonautes s'enfrontaven a la guerra, la fam, la malaltia i la contaminació fins que Hèrcules, amb força heroica, separava les columnes perquè el mar inundés el món desconegut. Una al·legoria de la trobada entre pobles, cultures i races.