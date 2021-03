Bon dia,



Fa uns mesos que em delecto amb aquesta fascinant interpretació del Philippe Jaroussky i no veig el temps de veure'l en directe al Palau, el maig que ve.



He intentat trobar una traducció de l'ària i la veritat, només trobo coses fetes amb el google translator i no acabo de veure clar que siguin traduccions encertades.



Per casualitat no hi hauria algú que la pogués traduir en condicions?



Moltíssimes gràcies!