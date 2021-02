Simone Weil i la bellesa del món

Chiara Baldassari

Simone Weil va néixer el 3 de febrer de 1909 a París i va morir el 24 d'agost de 1943 a Ashford, Anglaterra. Recordem la filòsofa francesa amb 14 reflexions seves.La destrucció del passat és potser el més gran de tots els crims.La imaginació i la ficció ocupen més de tres quartes parts de la nostra vida real.L'única manera d'arribar a la veritat és a través de la nostra pròpia aniquilació, a través d'un estat d'extrema i total humiliació.Només hi ha una cosa en la societat moderna, només una, més horrible que cometre un crim: la justícia repressiva.Sentir-se arrelat és potser la necessitat més important i també la menys reconeguda de l’ànima humana.Voler una amistat és un gran error. L’amistat ha de ser una alegria gratuïta, com les que ofereix l’art o la vida.La cultura és un instrument que utilitzen els professors per formar més professors que, al seu torn, formaran més professors.Una doctrina en si mateixa no serveix per res, però és indispensable per evitar ser enganyat per falses doctrines.Hauríem de preferir un infern real que un paradís imaginari.El mal és l'arrel del misteri, el dolor és l'arrel del coneixement.Si aprofundim en nosaltres mateixos, veurem que tenim exactament el que desitgem.La veritable definició de ciència: l'estudi de la bellesa del món.Quan patim malalties, pobresa o desgràcies creiem que serem feliços el dia que en sortim. Però això és fals: un cop t’acostumes a no patir, necessites alguna cosa més.L'amor no és cap consol. Ho és la llum.