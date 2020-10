Nietzsche: «Tot el que es fa per amor es fa més enllà del bé i del mal»

Foto: Viquipèdia

Friedrich Wilhelm Nietzsche va néixer a Röcken (Alemanya) el 15 d'octubre del 1844, i va morir a Weimar (Alemanya) el 25 d'agost del 1900. Recordem el filòsof llegint-ne 14 reflexions.Tot el que es fa per amor es fa més enllà del bé i del mal.Ser independent és cosa d'una petita minoria i és el privilegi dels forts.El qui té un per què viure pot plantar cara a qualsevol com.El destí dels éssers humans està fet de moments feliços, que a tota la vida n'hi ha, però no d'èpoques felices.Qui lluita contra els monstres ha de vigilar que no es converteixi en un d'ells.La mentida més comuna és aquella amb què un s'enganya a ell mateix.Tota convicció és una presó.La potència intel·lectual d'un home es mesura per la dosi d'humor que és capaç d'utilitzar.Només qui construeix el futur té dret a jutjar el passat.El món real és molt més petit que el món de la imaginació.El pensador sap considerar les coses més senzilles del que són.La guerra torna estúpid el guanyador i rancorós el vençut.El valor d'un home es mesura per la quantitat de soledat que pot suportar.Tenir fe vol dir no voler saber la veritat.