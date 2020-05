Foto: Catorze

Un altre temps

Another Time

Foto: John Kjellstrom, 1964

Wystan Hugh Auden (York, 1907) és considerat un dels poetes anglesos més important del segle XX. L'escriptor, que també va ser crític, autor de teatre, assagista, traductor i professor, el 1948 va guanyar el premi Pulitzer amb The Age of Anxiety. Se l’ha considerat un antiromàntic per la seva claredat analítica, però a la vegada era versàtil, inventiu, prolífic i capaç de conrear tant les formes clàssiques com d’inventar-ne de noves. Va morir a Viena el 1973. Edicions de 1984 ha publicat Un altre temps , la primera gran antologia de l'escriptor traduïda en català (per Marcel Riera). Hi trobem, en edició bilingüe, gairebé la meitat de tots els seus poemes curtsPer a nosaltres, per als qui fugim,i com les flors que no es poden comptaro les bèsties, que no els cal recordar,és en el dia d’avui que vivim.N’hi ha tants procurant dir Ara No,n’hi ha tants que no tenen l’ocasióde dir Jo Sóc, com una escapatòriaper perdre’s, si poguessin, en la història.Saluden amb la gràcia dels vells tempsl’ensenya adient en lloc adient,escales amunt remugant com vellssobre el Meu i el Seu, Nosaltres i Ells.Com si el temps fos allò que van volerquan posseir-lo no els costava re,com si ells s’haguessin equivocaten no desitjar haver-se’l quedat.No és estrany, doncs, que molts morin de pena,que es sentin sols a l’hora de morir;ningú no creu ni li agrada mentir:un altre temps té una vida més plena.For us like any other fugitive,Like the numberless flowers that cannot numberAnd all the beasts that need not remember,It is to-day in which we live.So many try to say Not Now,So many have forgotten howTo say I Am, and would beLost, if they could, in history.Bowing, for instance, with such old-world graceTo a proper flag in a proper place,Muttering like ancients as they stump upstairsOf Mine and His or Ours and Theirs.Just as if time were what they used to willWhen it was gifted with possession still,Just as if they were wrongIn no more wishing to belong.No wonder then so many die of grief,So many are so lonely as they die;No one has yet believed or liked a lie:Another time has other lives to live.© W. H. Auden© de la traducció: Marcel Riera© amb pròleg d'Àlex Susanna© amb llicència d’Edicions de 1984