Jacqueline du Pré i el concert d'Elgar

Jacqueline du Pré va néixer a Oxford el 26 de gener de 1945 i va morir a Londres el 19 d'octubre de 1987. Va començar a tocar el violoncel a l'edat de 4 anys i al llarg de la seva formació va estudiar amb grans mestres com Paul Tortelier, Pau Casals i Mstislav Rostropóvitx. La seva carrera brillant com a solista la va dur als principals escenaris mundials fins que es va veure forçada a abandonar-la a 27 anys quan li va ser diagnosticada esclerosi múltiple, malaltia que li va acabar provocant la mort quan en tenia només 42.Escoltem la seva celebrada interpretació del primer moviment del Concert per a violoncel i orquestra en mi menor, Op. 85 d'Edward Elgar acompanyada per la London Philharmonic Orchestra, dirigida pel pianista i director argentí Daniel Barenboim, qui va ser el seu marit.