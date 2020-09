Lev Tolstoi, la fe i el cor

Foto: United States Library of Congress's

Foto: Sergey Prokudin-Gorsky

Lev Tolstoi va néixer el 9 de setembre de 1828 a Iàsnaia Poliana (Rússia), on va morir el 20 de novembre de 1910. Recordem l'escriptor rus, autor de clàssics com Guerra i pau i Anna Karènina, considerat un dels grans novel·listes de tots els temps, llegint-ne 14 reflexions.Si vols ser feliç, sigues-ho.Els dos guerrers més poderosos amb qui pots comptar són la paciència i el temps.Quan estimes una persona, estimes el que és i no el que t’agradaria que fos.Si és cert que hi ha tantes ments com caps, aleshores hi ha tantes maneres d’estimar com cors.Si busques la perfecció, mai estaràs satisfet.N'hi ha que creuen un bosc i només hi veuen llenya per encendre el foc.No es pot ser bo a mitges.És més fàcil escriure deu volums de principis filosòfics que posar-ne en pràctica un de sol.Tota la varietat, l’encant i la bellesa del món estan fetes de llums i d’ombres.Abans de donar a un poble mossens, soldats i mestres, seria oportú saber si no s’està morint de gana.La raó no m'ha ensenyat res. Tot el que sé m'ho ha donat el cor.Viure en contradicció amb la pròpia raó és l'estat moral més intolerable.La fe és la força de la vida. Si l’home viu és perquè creu en alguna cosa.La meva felicitat consisteix a saber apreciar el que tinc i no desitjar en excés el que no tinc.