Jacques Lacan, jugant-se la vida

Foto: Twitter: @jacques_lacan_

Jacques Lacan va néixer el 13 d'abril de 1901 a París, on va morir el 9 de setembre de 1981. Recordem el psicoanalista francès, partidari de les idees estructuralistes, amb 14 reflexions seves.Es pot estimar algú no només pel que té, sinó també per les seves carències.Tot desig neix de l’absència.El més important d'una ferida és la cicatriu.Estimar és donar el que no es té a algú que no ho vol.Què importa quants amants tinguis si cap d’ells et dona l’univers?Només saps el que l’altre t’explica, però no el que realment ha sentit.És parlant com es fa l’amor.Jo sempre dic la veritat. No tota la veritat, perquè no hi ha cap manera de dir-la tota, és literalment impossible: les paraules no hi arriben.Estimar és sobretot voler ser estimat.La vida només té un sentit: poder jugar-se-la.Res satisfà el desig del tot.El món de les paraules és el que crea el món de les coses.Si penses que ja ho has entès, el més probable és que estiguis equivocat.Tenim la idea que pensem amb els nostres cervells, però jo particularment penso amb els peus. És l'única manera de tocar de peus a terra.