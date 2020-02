Foto: Facebook Johnny Cash

Era el 18 d'octubre del 2002. Johnny Cash (26 de febrer de 1932, Kingsland – 12 de setembre de 2003, Nashville) estava molt dèbil de salut. El director Mark Romanek va ser l'encarregat de gravar el videoclip de la cançó Hurt (una versió de Trent Reznor), que mostra el dolor de la vida que s'acaba. Durant el rodatge, en sentir la cançó, per les escales va aparèixer l'artista June Carter , la seva parella, que havia d'estar en repòs per indicacions mèdiques. Tan bon punt la va veure, el director va proposar-li que també sortís al vídeo, i la va gravar en aquelles mateixes escales, mentre Cash intentava seguir, encara que li costés, el ritme de la cançó amb els llavis.Una altra anècdota del vídeo és que Romanek va preguntar a Johnny si voldria afegir-hi alguna idea perquè fos gravada: el cantant estava en una taula i se li va ocórrer vessar-hi vi. Més endavant, com que a Mark Romanek li van faltar imatges per muntar el videoclip, va demanar a Cash si li podria facilitar material personal seu, és per això que veiem imatges del cantant de jove, com si fos tot un recorregut per la seva vida, fins al final: ella es va morir al cap d'uns mesos i ell, al cap d'un any.I hurt myself todayTo see if I still feelI focus on the painThe only thing that's realThe needle tears a holeThe old familiar stingTry to kill it all awayBut I remember everythingWhat have I becomeMy sweetest friendEveryone I know goes awayIn the endAnd you could have it allMy empire of dirtI will let you downI will make you hurtI wear this crown of thornsUpon my liar's chairFull of broken thoughtsI cannot repairBeneath the stains of timeThe feelings disappearYou are someone elseI am still right hereWhat have I becomeMy sweetest friendEveryone I know goes awayIn the endAnd you could have it allMy empire of dirtI will let you downI will make you hurtIf I could start againA million miles awayI would keep myselfI would find a wayLa cançó original: