Foto: Adrià Costa

Manolo era todo un macho de pelo en pecho.Pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo.Así que se afeitó y se depiló,y ahora Manolo es toda una mujerdesde que va por el lado de la vida más salvaje.Sí, Manoli. Por el lado más salvaje de la vida.Natalia era un poco pija, divertida y sin manías.Sus amantes mantenían su pisito de estudiante.Pero eso sí, era muy decente,sus clientes eran ricos, finos y elegantes.Y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida.Sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida.Jaimito el camellito nunca dio nada,ni un toque por aquí, ni un toque por allá.Si te quieres flipar hay que pagar,y es que en esta ciudadya no hay nadie que no diga:ei, amigo, ¿te vienes a dar una vuelta conmigo?Aurelio se fue del pueblo voy a comerme el mundo.Era un poquito palurdo, campechano y aburrido.Y si ahora lo vieras en la discoteca,que marcha lleva: venga, venga, venga.Bailando por el lado más bestia.Sí, l'Aurelio. Por la pista más bestia de la vida.María iba a mil por hora, iba muy deprisa.Cuanto más ciega se ponía, más a gusto se sentía.Acabó con ella una taquicardiay su mejor amiga ya me lo decíaque María iba por el lado más bestia de la vida.Sus amigas le decían: vas por el lado más bestia de la vida.Holly came from Miami, F.L.A.Hitch-hiked her way across the U.S.A.Plucked her eyebrows along the wayShaved her legs and then he was a sheShe says, "Hey, babe,Take a walk on the wild side.""Oh, honey,Take a walk on the wild side."Candy came from out on the IslandIn the back room she was everybody's darlingBut she never was lost her headEven when she was giving headShe says, "Hey, babe,Take a walk on the wild side.""Honey,Take a walk on the wild side."And the colored girls go.Sugar Plum Fairy came and hit the streetsLooking for soul food and some place to eatWent to the ApolloYou should've seen them go, go, goThey said, "Hey, baby,Take a walk on the wild side.""Oh, honeyTake a walk on the wild side."Jackie is just speeding awayThought she was James Dean for a dayThen you know that she had to crashValium would have helped that bashSaid, "Hey, babe,Take a walk on the wild side.""Hey, sugar,Take a walk on the wild side."And the colored girls go.