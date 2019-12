Foto: Facebook Leiva

Cuando no encontramos la velocidady las piernas se clavan.Cuando no dices nada,entonces empiezo a escuchar.Cuando no has tenido la oportunidady las gafas se empañan,cuando vamos de cara,entonces echamos a andar.Sueño con estar por encima de todo,por debajo de tu falda.Con la noche llena de luz,y tu voz pausada,y tu voz pausada.Hoy he sentido la llamada,con toda la fuerza,las luces apagadasy las piernas abiertas.Cuando nos pasamos la electricidadde tu dedo a mi espalda.Cuando estás devorada,no hay miedo a la oscuridad.Cuando no temamos a lo que vendráy bajemos la espada.Cuando tiemblas por nada,entonces echamos a andar.