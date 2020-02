Carles Sabater en un concert de Sau, l'any 1989 a l'Stinger de Ripoll. Foto: Eudald Picas/ LaMarxa de Catalunya

Al disc El més gran dels pecadors (1992) Sau va incloure les cançons Jo ho espero tot de tu i Tu ho esperes tot de mi. Les escoltem totes dues.Ja ho has vist,això és tot el que tinc,no t'amago res.En una estona,però, hem compartittot el que hem après.Tu ho esperes tot de mi,jo ho espero tot de tu.Tu volies que jo et fes feliç,he donat més del que puc.Tornarem a coincidiri en un instant el mónpodrà convertir-se en un paradís,només podem canviar-lo tu i jo.Recordo el dia que em vas dirsi et podia escoltar,jo tenia els ulls cansats,m'acabava de llevar.No ho sabies tot de mi,jo no sé res de tu,amb el temps m'has anat captivant,ara sé tot el que vull.Potser un altre diapodrem tornar a estar junts,una altra estona al teu costat,això és tot el que vull.Podrem aconseguir el que vulguis,tu pots desitjar-ho tot.Podrem arribar allà on vulguis,només cal imaginació.Seré tot el que tu vulguis,pots imaginar-t'ho tot.El món serà com tu vulguis,només podem canviar-lo tu i jo.Tu ets la cançóque potser escriuré demà,serà el nostre petit secret,ningú la podrà escoltar,només tu i jo.Com algú que arriba a la teva ciutat,i no sap què hi trobarà.Jo no vull sentir-me com un estranyde peu aquí al teu davant.Tu ho esperes tot de mi,jo ho espero tot de tu,tu em demanes que et faci feliçi jo et donc més del que puc.Per fi hem coinciditi en un instant el mónpot convertir-se en el paradís,només podem canviar-lo tu i jo.Recordo el dia que em vas dirsi et podia escoltar,jo tenia els ulls cansats,m'acabava de llevar.Tu ho sabies tot de mi,jo no sabia res de tu,però amb el temps m'has anat captivant,ara sé tot el que vull.Avui podrem estar juntsi perdre'ns al paradís,en una estona al teu costat,vull que ho siguis tot per mi.Seré tot el que tu vulguis,tu pots desitjar-ho tot.El món serà com tu vulguisnomés podem canviar-lo tu i jo.Tu ets la cançóque potser escriuré demà,serà el nostre petit secret,ningú la podrà escoltar,només tu i jo.Podrem aconseguir el que vulguis,tu pots desitjar-ho tot.Podrem arribar allà on vulguis,només cal imaginació.Seré tot el que tu vulguis,pots imaginar-ho tot.El món serà com tu vulguis,només podem canviar-lo tu i jo.