Només en saber que la seva parella, Priscilla, estava embarassada, el fotògraf brasiler Gustavo Gomes va voler retratar aquells mesos d'espera. Especialment, les darreres hores. Al seu projecte The Childbirth mostra el naixement de la seva filla Violeta a casa seva.A les imatges vol mostrar el cúmul d'emocions que es van desprendre en aquell compte enrere, com la mare ho va viure i com van ser els primers instants compartits amb el nadó. El pare ho va retratar tot menys el moment del part: "Quan la nostra filla estava a punt de néixer, vaig deixar el meu paper de fotògraf i vaig estar al costat del metge per ser el primer a agafar-la. Estava massa emocionat i involucrat en el naixement per posar-me a fer fotos"."Fotografiar la nostra rutina des que vam saber que tindríem un fill fins que va néixer la Violeta va ser un fet normal per a mi."En Gustavo i la Priscila a la consulta d'un pediatre i obstetre.Una de les fotos que va fer a la seva parella al principi de l'embaràs. Aquesta imatge mostra un moment tranquil del seu dia a dia."Molta gent podria pensar que parir a casa pot ser perillós, però no ho és si has tingut un embaràs saludable i regular. El part és un procés llarg i feixuc, és per això que pensem que viure'l en un lloc íntim ens pot ajudar.""Hi ha menys risc de patir infeccions hospitalàries, per exemple, i no ens cal passar dos dies en una sala freda i impersonal"."Durant les vint hores que va durar el part hi va haver llacunes en les contraccions, estones de descans i dutxes llargues i calentes... Vaig fotografiar bàsicament aquests buits".Gomes esplica l'objectiu del seu projecte: "Esperem que aquestes fotos ajudin a conèixer el part natural i familiar a Brasil. El nostre país té una taxa elevada de cesàries, la majoria de les quals es fan sense raons mèdiques, només perquè es poden programar i són més ràpides.""Esperem que aquestes fotos puguin desmitificar els parts naturals a casa i animar les futures mares a evitar les cesàries innecessàries".Durant el naixement, la parella va estar acompanyada per una doula: "N'estem molt agraïts, va ajudar-la a alleugerir el dolor".A la intimitat de la seva llar Priscila es va poder tranquil·litzar."Sabia que el part seria una prova per als meus nervis, però, per sort, soc una persona molt tranquil·la"."Quan vaig veure la meva filla per primera vegada, durant dues hores no se'm va passar pel cap fer-li cap foto."Finalment, tant la mare com la filla van descansar."Que a la primera nit de la Violeta dormíssim al seu costat no té preu".