Mirall capgirat

Foto: Facebook Adrià Puntí

Si em podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima,i no fer-me mal,no poséssiu cap cara d'espantal veure'm per dintre tot ben corcat.Si em moro a casa què direu?Si em moro a casa què direu?Voldran saber-ho,saber-ho tot.Són tan absurdes,aquest munt de llàgrimes,llàgrimes, llàgrimes,que us baixaran galtes avall.L'àvia se'n riu, ves per on,no es queixava mai.I amb xuca mulla refilavano miris més a dintre teu,que ni de prop ni de llunyen trauràs ni cinc,no et perfumis mésaquestcalaix pudentamb tantes roses, lliris i pensaments.Prou depèn, prou depèn.Prou depèn, prou depèn.