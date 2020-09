Michelangelo Merisi, conegut amb el nom de Caravaggio, com es deia la seva ciutat d'origen, va néixer el 29 de setembre de 1571 i va morir a Porto Ercole el 18 de juliol de 1610. És un dels pintors més importants i representatius del barroc, per l'afany naturalista en el retrat i pel seu ús dramàtic, inclús teatral, de la llum en les escenes, tècnica coneguda amb el nom de clarobscur.Aquesta teatralitat és el que ha inspirat la companyia de Ludovica Rambelli, Malatheatre , per a Tableaux Vivants (Pintures vivents), una reproducció i escenificació de fins a tretze de les obres de Caravaggio, amb una acurada fidelitat al tractament de la llum, el color i la composició. I per gaudir també amb les orelles, les pintures cobren vida mentre sona el Rèquiem en re menor K.626, de Wolfgang Amadeus Mozart.Aquestes són les pintures que reprodueix, en aquest ordre, Tableaux vivants:El sant enterrament, 1602-1604.L'èxtasi de Maria Magdalena, 1606.La crucifixió de Sant Pere, 1601.La decapitació de Sant Joan Baptista, 1608.Judit i Holofernes, 1598-1599.La flagel·lació de Crist, 1607.El martiri de Sant Mateu, 1599-1600.L'anunciació, 1608.Descans en la fugida d'Egipte, 1597.Narcís, 1594-1596.La resurrecció de Llàtzer, 1609.L'èxtasi de Sant Francesc d'Assís, 1595.Bacus, 1595.