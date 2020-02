Foto: Pinterest

Entre el cielo y el suelo hay algocon tendencia a quedarse calvode tanto recordar.Y ese algo que soy yo mismoes un cuadro de bifrontismoque solo da una faz.La cara vista es un anuncio de Signal,la cara oculta es la resultade mi idea genial de echarte,me cuesta tanto olvidarte.Me cuenta tanto olvidarte,me cuesta tantoolvidar quince mil encantoses mucha sensatez.Y no sé si seré sensato,lo que sé es que me cuesta un ratohacer cosas sin querer.Y aunque fui yo quien decidióque ya no más,y no me cansé de jurarteque no habrá segunda parte,me cuesta tanto olvidarte.Me cuesta tanto olvidarte.Me cuesta tanto.Y aunque fui yo quien decidióque ya no más,y no me cansé de jurarteque no habrá segunda parte,me cuesta tanto olvidarte.Me cuesta tanto olvidarte.Me cuesta tanto.