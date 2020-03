Foto: Facebook Freddie Mercury

Freddie Mercury, nom artístic de Farrokh Bulsara, va néixer el 5 de setembre de 1946 a Zanzíbar. Dotat d'una veu extraordinària, capaç d'abastar fins a tres octaves i mitja, va ser cantant, compositor i pianista, tant en els seus anys com a integrant de Queen com en la seva carrera en solitari. Va morir el 24 de novembre de 1991, als 45 anys, a causa de la sida.Sometimes I feel I'm gonna break down and cry, so lonelyNowhere to go, nothing to do with my timeI get lonely, so lonely, living on my own.Sometimes I feel I'm always walking too fast, so lonelyAnd everything is coming down on me, down on me, I go crazyOh, so crazy, living on my own.Dee do de de, dee do de deI don't have no time for no monkey businessDee do de de, dee do de deI get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeahGot to be some good times aheadSometimes I feel nobody gives me no warningFind my head is always up in the clouds in a dreamworldIt's not easy, living on my own, my own, my ownDee do de de (lonely), dee do de de (lonely)I don't have no time for no monkey businessDee do de de, dee do de deI get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeahGot to be some good times aheadC'mon babyDee do de de, dee do de deI don't have no time for no monkey businessDee do de de, dee do de deI get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeahGot to be some good times ahead