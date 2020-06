El videoclip de la cançó Alguna cosa se nos está escapando, de Guillem Roma, va ser gravat entre Cuba i Barcelona, acompanyat de músics i ballarins i de ritmes caribenys i llatinoamericans.Sabemos muchas cosaslas sabemos de memoria y por escrito.Que dentro del mar los peces nadan juntos.Que arriba en el cielo las estrellasdibujan conjuntos.Tenemos teorías y filas de dígitos bientodos bien ordenados.Y millones de fotos en sistema binario.Todos los planetas orbitandoen el gran escenario.Pero alguna cosa se nos esta escapando.De alguna cosa no nos estamos enterando.Como la distancia entre tu y yolos cinco centímetros bajo tus pies.La forma de las nubes al atardecer.Y estos tres segundos, 1, 2, 3.Hemos estudiado como nos movemosy también como soñamos.Pero no como son los espacios cuando nos miramos.El camino entre las notas que suenancuando tu y yo bailamos.Pero alguna cosa se nos esta escapando.De alguna cosa no nos estamos enterando.Como la distancia entre tu y yolos cinco centímetros bajo tus pies.La forma de las nubes al atardecerY estos tres segundos, 1, 2, 3.