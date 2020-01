Il·lustrador: Avogado6

Sentir que el món et ve gran i que voldries desaparèixer. Necessitar que el temps s'aturi ni que sigui per agafar un bri d'aire. L'il·lustrador Avogado6 dibuixa què ens passa quan estem perduts.No tinc forces ni per volar.Cansat de ser un titella.El pas del temps.Dependre d'una espera, sense saber ben bé què esperes.El mal de cap, com un martell.Amb la família.Delicat.No puc amb tot.Quan no obrim el nostre cor a ningú.La diferència entre el que ensenyem i el que ens passa.Com aturar els cops.Necessitar silenci enmig de tant soroll.Dins la meva bombolla.Esgotats.