Tom Waits va escriure Jersey Girl (1980) inspirant-se en la dona amb qui es casaria el mateix any, la compositora Kathleen Brennan. La cançó va ser versionada per Bruce Springsteen, que en va allargar la lletra per parlar d'una mare cansada a qui convida a ballar (el seu fragment comença a: I see you on the street and you look so tired).El 1981, en un concert al Memorial Sports Arena (Los Angeles), Springsteen va dir: "Hi ha un noi que ha escrit un munt de grans cançons com Ol' 55 , Heart of Saturday Night i aquesta. Recordo que és una d'aquelles que quan la vaig escoltar em vaig dir: «Desitjaria haver-la escrit jo». Es diu Jersey Girl i Tom Waits és aquí per cantar-la amb nosaltres".Got no time for the corner boysdown in the street makin all that noisedon't want no whores on Eighth Avenuecause tonight I'm gonna be with youcause tonight I'm gonna take that rideacross the river to the Jersey sidetake my baby to the carnivaland I'll take you on all the ridesdown the shore everythings all rightyou with your baby on a saturday night yeahdon't you know all my dreams come truewhen I'm walkin' down the street with yousing sha la la la la lasha la la la la la la la lasha la la sha la la lasha la la la I'm in love with a Jersey girlsha la la la la la lasha la la la la la la la lasha la la sha la la lasha la la la la layou know she thrills me with all her charmswhen I'm wrapped up in my baby's armsmy little angel gives me everythingI know someday that she'll wear my ringso don't bother me cause I got no timeI'm on my way to see that girl of mine yeahnothin else matters in this whole wide worldwhen you're in love with a Jersey girlsing sha la la la la lasha la la la la la la la lasha la la sha la la lasha la la la I'm in love with a Jersey girlsha la la la la la lasha la la la la la la la lasha la la sha la la lasha la la la la laand I call your nameI can't sleep at nightsha la la la la la la lasha la la la la la la la lasha la la la la la la lasha la la la laI see you on the street and you look so tiredI know that job you got leaves you so uninspiredWhen I come by to take you out to eatYou’re lyin’ all dressed up on the bed baby fast asleepGo in the bathroom and put your makeup onWe’re gonna take that little bratOf yours and drop her off at your mom’sI know a place where the dancing’s freeNow baby won’t you come with mesing sha la la la la lasha la la la la la la la lasha la la sha la la lasha la la la I'm in love with a Jersey girlsha la la la la la lasha la la la la la la la lasha la la sha la la lasha la la la la la